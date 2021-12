Bebê de 7 meses cai dentro de rio e é salva por idoso em Mutum

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mãe da criança escorregou em lama quando atravessava ponte sobre o rio São Manoel e a bebê caiu na água. Idoso pulou de imediato no rio e salvou a neném, que teve apenas escoriações.



Mãe escorregou em lama e bebê de 7 meses caiu dentro do rio São Manoel, em Mutum — Foto: Arquivo Pessoal

Uma bebê de 7 meses foi salva por um idoso após cair dentro do rio São Manoel, na zona rural de Mutum, na tarde desta terça-feira (21).

Testemunhas contaram que mãe da menina atravessava uma ponte no distrito de Oriente e escorregou na lama quando tentou se desviar de um carro que também passava pelo local.

Durante a perda de equilíbrio da mãe, a bebê Ana Júlia Rodrigues caiu no rio.

Um homem que passava pelo local pulou imediatamente na água, conseguindo resgatar a criança. João Marinho, de 60 anos, é pedreiro aposentado e tem dificuldades para movimentar um dos braços, mas o fato não o impediu de salvar a criança.

“Ele foi para a beira do rio, entregou a bebê e falou ‘agora vocês precisam me tirar daqui, que tá começando a me dar cãimbra’”, contou uma testemunha, que não quis se identificar.

A bebê de 7 meses foi encaminhada para o posto de saúde do distrito com apenas algumas escoriações. Ela foi levada em seguida para o hospital de Mutum, onde foi atendida e liberada.

Os moradores reclamaram da falta de segurança na ponte do distrito. De acordo com a Prefeitura de Mutum, uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação.



Idoso salvou bebê que caiu dentro de rio — Foto: Arquivo Pessoal