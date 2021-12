Bebê de 01 ano é encontrado morto dentro do berço pelos pais em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bebê de apenas 01 ano de idade, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (22/12), em uma residência localizada na rua Emídio Alves Feitosa, bairro Agenor de Carvalho, zona norte de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o bebê foi encontrado desacordado no berço pelos pais. De imediato uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém, ao chegarem no local o médico socorrista constatou que a criança já estava sem vida.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve realizando a ocorrência, e para os policiais os pais relataram que encontraram a criança de bruços.

O bebê não aparentava sinais de violência, e a ocorrência foi registrada como morte natural.