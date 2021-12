Bateria de celular explode em loja de eletrônicos em GO; vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Goiânia – A explosão de uma bateria de celular assustou os funcionários de uma loja de eletrônicos em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiás. O vídeo foi divulgado nesse sábado (4/12) e mostra o momento em que o aparelho explode em cima da mesa de trabalho do estabelecimento, onde estavam ao menos cinco pessoas.

A bateria do celular havia sido colocado em um equipamento para conserto após apresentar problemas. No entanto, o aparelho acabou explodindo e provocou uma correria na loja. (Veja as imagens):

Pelas imagens, é possível perceber que a bateria explode e causa fogo. Os funcionários que estavam próximos ao celular se afastam para não serem atingidos pelas faíscas.