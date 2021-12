BARRADOS NO SHOW: acreanos sem comprovar as duas doses da vacina foram proibidos de ver o show de Gustavo Lima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Apesar de ter sido anunciado que só entraria para assistir o show quem comprovasse as duas doses de vacina, muita gente não acreditou ou esqueceu.

Quem ganhou com isso foi uma farmácia que fica aberta 24 hs, pois as pessoas correram para fazer o teste rápido, na tentativa de conseguir o acesso ao show, realizado no estacionamento do Parque de Exposições, na noite desta quinta-feira, 1.

Muitos não conseguiram realizar o teste e foram literalmente barrados no baile. Muitos barrados disseram que vão pedir reembolso do valor pago, mas em virtude de ter sido anunciado as condições para entrada, eles não sabem se vão receber o dinheiro de volta.

O show começou por volta da 22 hs, horário em que muita gente aí ja estava na farmácia tentando fazer o teste rápido.