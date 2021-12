Barbeiro venezuelano é assassinado a tiros durante o trabalho em Manaus; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O venezuelano identificado como José Gregorio Bravo, 25, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (27), na própria barbearia, localizada na Avenida K, bairro Alvorada 2, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, homens chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu, foi até o estabelecimento e efetuou os disparos. Segundo testemunhas, José ainda tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi assassinado. A vítima morreu no local do crime. Os criminosos saíram do local sem serem identificados.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que os dois criminosos chegam no local, param a moto na esquina da rua da barbearia. O piloto da motocicleta acompanha à ação e fica no aguardo do comparsa.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados. A perícia foi realizada e em seguida o corpo foi removido.

A Polícia Civil está com as imagens e agora deve investigar o caso para chegar até os criminosos.

Veja o momento em que os criminosos chegam no local: