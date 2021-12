Bar no interior de SP viraliza na web com lista de caloteiros na porta: ‘Esses foram premiados’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Jovem de Sorocaba (SP) registrou foto da placa no momento em que foi comprar um refrigerante. Imagem ganhou repercussão nas redes sociais.

Bar de Sorocaba viraliza na web com lista de caloteiros na porta.

Um bar na zona norte de Sorocaba (SP) ficou conhecido nas redes sociais após o dono do estabelecimento instalar uma placa com uma lista dos “caloteiros premiados de 2021”, na última semana.

Em novembro deste ano, um aviso foi colocado na entrada do bar indicando que, no mês seguinte, seria colocada a lista dos “caloteiros 2021” na grade do estabelecimento. Conforme prometido, os nomes dos devedores foram expostos na placa, o que despertou a curiosidade de um jovem.

Ao g1, o estudante Nicolas Pereira Pedroso contou que foi comprar um refrigerante na “Adega do Márcio”, que fica no bairro Mineirão, quando viu a placa indicando que seria divulgada a lista.

Por achar a situação engraçada, ele tirou uma foto e publicou em uma página no Facebook.

Pagamento depois da postagem

Dias depois, outras páginas começaram a compartilhar a imagem registrada pelo jovem até que a “Parte 2” da história, com a lista das pessoas que estavam devendo, foi divulgada na sexta-feira (10).

“Meu avô sempre frequenta esse bar, é um amigo nosso. O dono adorou a ideia porque pagaram ele depois da postagem. O pessoal ficou com medo”, contou Nicolas.



Postagem de estudante de Sorocaba viralizou nas redes sociais — Foto: Reprodução/Facebook

A descrição é objetiva e detalha quanto o estabelecimento recebeu depois do “primeiro aviso”. Os nomes que não pagaram e os valores que cada pessoa estava devendo foram colocados em seguida.

A primeira publicação chegou a ter 9 mil compartilhamentos e mais de 500 comentários. Já outras páginas que publicaram chegaram a ter mais de 24 mil curtidas.

“Eu esperava que fosse mais uma brincadeira, não imaginava que ia ter toda essa repercussão pelo Brasil, mais fiquei muito feliz por ter ajudado ele”, disse o estudante.



Placa com a lista de ‘caloteiros’ foi divulgada nesta sexta-feira (10), em Sorocaba — Foto: Arquivo Pessoal/Nicolas Pereira