Bandidos invadem estúdio de Ratinho em São Paulo

O estúdio de Ratinho, localizado no bairro Alto da Lapa, em São Paulo, foi invadido por bandidos armados na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com o site R7, o apresentador usa o local para gravar seus programas de rádio da Rede Massa.

Carlos Roberto Massa, nome de batismo de Ratinho, não estava no local na hora do assalto. Na última quinta-feira (16), ele viajou para Curitiba. Vários integrantes do programa, como Milene Pavorô, Xaropinho e Beth Guzzo, foram surpreendidos e trancados em um quarto da residência. Não houve nenhum ferido.

Um boletim de ocorrência sobre o ocorrido foi lavrado na 91ª D.P em São Paulo. Ratinho, em entrevista ao ‘Brasil Urgente’, revelou que um de seus funcionários chegou a ser ameaçado: “Só amarraram o pessoal, trancaram, levaram celular, tentaram saber se tinha cofre – lá não tem cofre. Não fizeram maldade com ninguém, só amarraram”.

O portão da casa foi aberto por controle remoto e alguns funcionários de Ratinho tiveram o dinheiro roubado via PIX. A Polícia continua a investigar o caso.