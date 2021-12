Bandidos furtam fiação do sistema de ar-condicionado da Fundhacre e diretor emite nota

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), informou nesta segunda-feira, 6, por meio de uma nota pública que toda a fiação dos ares-condicionados da Fundação do Bem Estar Social do Acre (Fumbesa), foram furtados no último final de semana.

De acordo com a direção da Fundhacre, a Fumbesa já realizou as devidas providências, para não deixar os pacientes desassistidos, onde já foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

A unidade hospitalar informou ainda que o único tratamento que irá precisar ser cancelado é o de neurológico, pois trata-se de pacientes hipertensos que precisam do ambiente propício.

Confira a nota na íntegra

NOTA PÚBLICA

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), vem a público informar que toda a fiação dos ar-condicionados da sala de fisioterapia neurológica, da recepção da Reeducação Postural Global (RPG) e do salão onde funciona a fisioterapia do traumato ortopedia da Fundação do Bem Estar Social do Acre (Fumbesa), foram furtados.

É informado ainda que a direção da Fumbesa já está tomando as devidas providências, onde já foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

Até o momento o único tratamento que irá precisar ser cancelado é o de neurológico, pois trata-se de pacientes hipertensos que precisam do ambiente propício.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – Fundhacre