Bandidos armados rendem, agridem e torturam idosos durante assalto em chácara e na fuga são presos pela PM

Criminosos armados tocaram o terror em um casal de idosos na noite deste sábado (11) durante um assalto em uma chácara localizada em um travessão na RO-464, antiga Linha 603, no município de Jaru.

Uma guarnição de serviço foi acionada através da Central de Operações do 8º Batalhão de Polícia Militar a comparecer em um travessão na Linha 603, pois haviam dois elementos suspeitos, usando jaquetas escuras e em uma motocicleta alta.

A guarnição se deslocou com brevidade em direção ao endereço citado e já dentro do travessão informado, os policiais avistaram dois elementos em uma moto alta e com as mesmas características da denúncia, sendo dado ordem de parada, porém eles não obedeceram e tentaram empreender fuga, vindo a colidir com a viatura, tendo arrancado todo o para-choque e amassado o capô, vindo os dois a caírem ao solo.

Durante a abordagem os militares observaram que um dos suspeitos estava armado com um revólver calibre .38, mas ele e o seu comparsa acabaram se rendendo.

Com os infratores, que são apenados com monitoramento por tornozeleira eletrônica, foram localizados dois aparelhos celulares, dois relógios, R$ 20,00, 11 dólares e até duas notas de 1.000 cruzados, moeda que não tem mais valor. Eles também estavam de posse de uma lanterna, uma panela elétrica, um fone de ouvido e carregadores de celular.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a eles, que acabaram confessando que teriam feito um roubo numa residência localizada a uns 500 metros à frente.

A guarnição foi até casa das vítimas e no caminho encontrou um homem pedindo ajuda, o qual relatou que um criminoso teria chegado em sua residência e estava de posse de um revólver, sendo que o rendeu apontando a arma em sua direção, porém viu que tinha mais pessoas na casa e saiu na motocicleta que estava.

No momento em que os policiais estavam colhendo informações, chegaram mais duas vítimas, o casal de idosos que estava no mato escondido, pois tinha ido pedir ajuda em outra residência.

As vítimas, um idoso 74 anos, relatou que os bandidos chegaram em sua chácara em uma moto e um deles o abordou, mas ele saiu correndo para dentro da casa e os infratores correram atrás dele. Já dentro da residência, os criminosos começaram a procurar dinheiro, dizendo que sabia que tinham mais e queriam de qualquer forma.

As vítimas relataram que foram levadas para dentro do banheiro e amarradas com um fio de telefone e uma mangueira de chuveiro. Dentro do banheiro, os infratores ameaçaram as vítimas por várias vezes, dizendo que iam matar eles e sua filha e, vendo que não encontravam dinheiro, um deles pegou o revólver que estava com o outro e por duas vezes desferiu coronhadas na cabeça do idoso e também deu um soco em seu olho esquerdo, ficando roxo

Não satisfeito com as agressões, o bandido ainda pegou uma faca na cozinha da vítima e apertou contra sua barriga, dizendo que queria matá-lo e que iria atirar em sua cabeça.

Após cometerem o roubo, os criminoso deixaram as vítimas presas no banheiro e os ameaçaram mais uma vez, dizendo que se ligassem para a polícia, eles iriam voltar para matar os dois, e foram embora, deixando a faca usada no crime na frente do portão da chácara.

Os criminosos foram conduzidos e entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública ao comissário de plantão para as providências cabíveis.

Fonte: Anoticiamais