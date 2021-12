Bandido do Amazonas morre em Rondônia após troca de tiros; policial foi baleado

-------- Continua depois da Publicidade--------

O confronto a tiros que terminou com um foragido da Justiça morto aconteceu na tarde desta quinta-feira (02) na Rua Rio Negro, bairro Apoio Social, em Ariquemes, distante 200 quilômetros da capital de Rondônia. Um policial foi baleado de raspão.

O Rondoniaovivo apurou que policiais civis do Estado do Amazonas vieram à Rondônia cumprir mandado de prisão contra o criminoso. Eles tiveram apoio da Polícia Civil de Ariquemes.

No entanto, no momento da abordagem o criminoso estava armado com um revólver e trocou tiros com os policiais. No tiroteio, ele acabou morto. Um policial civil ficou ferido levemente de raspão.

Segundo a polícia, o bandido morto tem uma extensa ficha criminal no Amazonas e é investigado por pistolagem. O nome dele ainda não foi divulgado.