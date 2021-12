Baixo contingente da ANVISA abre portas para coronavírus no Brasil

-------- Continua depois da Publicidade--------

O número de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) caiu nos últimos anos. Atualmente, são pouco mais de 1.500 servidores responsáveis, entre outras funções, pela fiscalização em portos e aeroportos.

Os dados constam no Portal da Transparência do Governo, que também mostra queda no orçamento da Agência – de R$ 739 milhões, em 2017, para R$ 659 milhões no ano passado.

Em 2008, eram 1.960 servidores. Na última década, foi realizado apenas um concurso público para preenchimento de cargos de técnicos e de especialistas. Procurada por duas semanas, para esclarecer como faz a triagem em desembarques de terminais, a ANVISA não se manifestou sobre o número de funcionários e alegou “alta demanda”.