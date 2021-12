Azul faz promoção nos voos de Manaus por apenas R$ 230

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se a correria desta época não te permitiu garantir as passagens para sua próxima viagem, fique despreocupado(a) porque a nossa equipe preparou esse post para te ajudar! Afinal de contas, Papai Noel é generoso e não ia deixar você na mão, “nem com nojo”! Portanto, aproveite as promoções desta segunda-feira (27) e providencie as malas para o seu próximo destino!

As promoções deste começo de semana (que inclusive é a última de 2021) são para viagens entre março e maio do ano que se aproxima. Para quem está em Manaus e quer passar uns dias de março no interior do Estado, a Azul caprichou nas ofertas, garantindo voos sem escala. Da capital amazonense para São Gabriel da Cachoeira, as passagens de ida e volta podem ser compradas por apenas R$ 447 e para Tabatinga por R$ 582. Quer tomar uma tacacá lá em Belém (PA)? A Azul te leva para o Estado vizinho, também nos voos sem escala, por R$ 517. A companhia aérea ainda faz promoção para quem tem como destino as cidades de Curitiba/PR (R$ 628), Fortaleza/CE (R$ 796) e São Luís/MA (R$ 938). No mesmo período, a Latam oferta passagens para São Paulo (Guarulhos) por R$ 805. Para todos os destinos há facilidades no pagamento.

Vários destinos

Ainda no festival de preços baixos da Azul, as opções de abril são Parintins (R$ 230) (veja os detalhes na imagem abaixo), Porto Velho/RO (R$ 343) e Belo Horizonte/MG ( R$ 618).

Quer mais opções da Azul? Então lá vai: viaje em maio para Brasília (DF) por apenas R$ 692, para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) por R$ 693, Salvador (BA) por R$ 806, Florianópolis (SC) por R$ 867 e Recife (PE) por R$ 935.

Todos os valores apresentados nesta publicação incluem as passagens de ida e volta, mais as taxas de embarque. Os preços podem ser alterados a qualquer momento pelas companhias aéreas. As promoções não aplicam nos feriados.

Confira passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas:

Partindo de Manaus

Garanta aqui as passagens para Parintins a partir de R$ 230

Garanta aqui as passagens para Porto Velho a partir de R$ 343

Garanta aqui as passagens para São G.da Cachoeira a partir de R$ 447

Garanta aqui as passagens para Belém a partir de R$ 517

Garanta aqui as passagens para Tabatinga a partir de R$ 582

Garanta aqui as passagens para Curitiba a partir de R$ 628

Garanta aqui as passagens para Belo Horizonte a partir de R$ 618

Garanta aqui as passagens para Brasília a partir de R$ 692

Garanta aqui as passagens para Rio de Janeiro (Santos Dumont) a partir de R$ 693

Garanta aqui as passagens para São Paulo (Guarulhos) a partir de R$ 805

Garanta aqui as passagens para Fortaleza a partir de R$ 796

Garanta aqui as passagens para Salvador a partir de R$ 806

Garanta aqui as passagens para São Luis a partir de R$ 938

Garanta aqui as passagens para Florianópolis a partir de R$ 867

Garanta aqui as passagens para Recife a partir de R$ 935