Ávine Vinny é liberado da prisão em audiência de custódia em Fortaleza

A Justiça do Ceará decidiu, em audiência de custódia nesta terça-feira (14), liberar o cantor avine vinny, que foi preso após ameaças contra a ex-mulher. A vítima registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (13), mas retirou a denúncia contra o cantor nesta manhã.

As advogadas da ex-mulher também entraram com o pedido informando que a vítima não tinha mais “interesse na tramitação” do processo, segundo o documento a que o g1 teve acesso.

Ela estava registrando a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Fortaleza, quando recebeu um nova mensagem com ameaças.

O artista, que chegou a dizer por mensagem que a mulher “iria se arrepender”, foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito de violência doméstica. Ele passou a madrugada na Delegacia de Capturas.