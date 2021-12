Avião cai em cidade da Califórnia, nos Estados Unidos; veja vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um avião caiu na noite desta segunda-feira (28) em El Cajon, na região de San Diego, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, sem deixar sobreviventes, disseram as autoridades. A aeronave era um Learjet 35A, com capacidade para dez pessoas, e as autoridades não informaram quantas estavam a bordo. O vídeo acima mostra o momento da queda da aeronave.

O avião decolou do Aeroporto John Wayne, em Orange County, derrubou várias linhas de energia em Pepper Drive, perto de Bevin Lane, e aparentemente se desintegrou com o impacto.

O avião estava programado para pousar em um campo de aviação local, mas caiu pouco depois das 19h. Os bombeiros não encontraram sobreviventes no local. O avião atingiu uma casa e um carro na queda.

A perícia vai fazer o trabalho de identificação das vítimas e investigar o que pode ter provocado o acidente.

Avião caiu em El Cajon, na Califórnia