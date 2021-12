Autor de homicídio na área rural de Sena Madureira é preso em flagrante

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação conjunta da Polícia Militar por meio do 8° BPM e a Polícia Civil de Sena Madureira prenderam em flagrante delito Cosmo Freire Sampaio, acusado de matar o colono José Juscelino Fernandes Maciel, 46 anos, com um tiro no rosto na zona rural senamadureirense.

O homicídio ocorreu na tarde de domingo (19) no Ramal Mucuripe, região do Ramal Toco Preto, localizado no km 38 da BR 364 sentido Sena/Rio Branco.

Após diligência realizada pelas forças de segurança, o homicida foi localizado, bem como a arma utilizada no crime. Ao ser preso, o homem confessou o assassinato e relatou aos policiais que foi por motivo fútil.

De acordo com informações da polícia, as investigações irão continuar no intuito de esclarecer todos os detalhes do episódio sangrento. Em seguida, o acusado foi conduzido a Delegacia do município juntamente com a arma do crime, para os procedimentos cabíveis.