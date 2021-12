Autônomo que matou a esposa a facadas tem prisão preventiva mantida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quatro meses após o assassinato de Maria Ivanilde da Silva, de 44 anos, a Justiça decidiu que o autor do crime, Antônio Uilamo Bezerra, deve continuar na cadeia. A decisão foi do Juiz da Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, Alesson Braz.

Ao analisar a situação do réu, o magistrado disse que o processo se encontra em ordem. Além disso, não há fato novo capaz de eliminar os requisitos da prisão preventiva. Em noventa dias a situação processual de Antônio Uilamo será reavaliada.

O próximo passo agora será a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e será realizado o interrogatório do réu. A sessão vai ocorrer no ano que vem, após o recesso da Justiça.

Maria Ivanilde da Silva foi assassinada pelo marido na noite de 19 de agosto deste ano. O crime aconteceu na residência do casal localizada na Rua Santa Maria no bairro João Eduardo II.

Na mesma ação, Antônio Uilamo desferiu um golpe de faca na enteada e depois tentou o suicídio. O casal foi socorrido, mas Maria Ivanilde, atingida com várias facadas, não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro.

No dia 27 de agosto, após receber alta do Pronto Socorro, o réu foi encaminhado ao presídio.