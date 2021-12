Atriz de “Rainha do Sul” é assassinada; famosa já havia sido sequestrada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Protagonista da primeira versão de “Rainha do Sul”, Tania Mendoza foi assassinada em Cuernavaca, no México, na última terça-feira (14).

De acordo com a Televisa, a atriz, de 35 anos de idade, esperava o filho, de 11 anos, em um treino de futebol, por volta das 18h15, quando foi alvejada por dois atiradores.

Os criminosos se aproximaram do campo onde as crianças treinavam em uma moto e começaram a disparar, fazendo com que os alunos e outros pais que se encontravam por lá tivessem que procurar um lugar para se refugiar.

Atingida, Tania Mendoza não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Quando a polícia chegou, a famosa já não apresentava mais qualquer sinal vital.

Vale lembrar que em 2010 a artista já havia sido sequestrada com o marido e o filho. A cidade de Cuernavaca, para quem não sabe, é conhecida pela atuação de diversos grupos de narcotraficantes.

Fonte: Famosidade