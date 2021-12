Atriz de ‘Pantera Negra’ prefere deixar Marvel a tomar vacina contra covid, diz site

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após dizer várias vezes que não é a favor da vacina contra a covid-19, uma fonte do site Giant Freaking Robot afirma que a atriz Letitia Wright prefere deixar as gravações do longa Pantera Negra: Wakanda Forever, segundo filme do herói, caso seja obrigada a se vacinar.

Em outubro, Letitia chegou a desmentir boatos de que estava espalhando teorias antivacina pelo set do filme, mas já se mostrou adepta ao pensamento várias vezes desde o começo da pandemia.

Recentemente, a Disney anunciou a implantação de um sistema de isolamento durante as novas produções sob domínio da empresa, como é o caso da Marvel. O procedimento exige que todos os profissionais envolvidos apresentem uma comprovação de vacinação.

As gravações do segundo filme do herói seguem paradas desde agosto após a atriz ter se machucado no set. Ainda não existe uma previsão para a retomada das gravações, mas após as recentes notícias não se sabe ao certo se atriz voltará para seu papel. Nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel ela interpreta Shuri, irmã do Pantera Negra.

Quem será o Pantera Negra?

Após a morte de Chadwick Boseman, em agosto de 2020, o roteiro do filme Pantera Negra: Wakanda Forever precisou ser reescrito, levando em conta as informações oficiais dos executivos da Marvel de que não haverá uma reescalação para T’Challa, que era interpretado por Boseman.

Assim, fãs consideravam Shuri como a óbvia substituta para usar o manto de Pantera Negra, uma vez que isso acontece nos quadrinhos. Não se sabe ao certo se esse seria o caminho narrativo escolhido pelo roteirista e diretor Ryan Coogler, mas era a teoria mais aceita pelos fãs quando o filme foi anunciado.

Fica o questionamento se a saída da atriz afetará as gravações do longa ou se outro personagem já estava previsto para ocupar o manto do herói. O filme tem previsão de estreia para 11 de novembro de 2022.

Até o momento, nenhum pronunciamento oficial foi feito por parte da atriz ou da produção do filme.

