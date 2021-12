Atriz de ‘Baywatch’ agride passageiro em voo nos EUA e é presa; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz e ex-modelo Patricia Cornwall foi presa na última quinta-feira (23) após briga com um passageiro durante voo entre Tampa e Atlanta, nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida pela sua participação na série ‘Baywatch’, que foi ao ar entre 1989 e 2001. Com informações de Notícias na TV.

A briga foi filmada e o vídeo viralizou nas redes sociais. Depois te ter seu assento bloqueado pelo carrinho de comida, ela começou a discutir e entrou em conflito com um homem. De acordo com a CNN, ela agrediu o homem com os punhos e ainda cuspiu em seu rosto.

Após o incidente, um investigador do FBI foi convocado para apurar os fatos e registrar a ocorrência. Cornwall foi convocada a comparecer em um tribunal em Atlanta e deverá responder por crimes de agressão com golpe e espancamento ou ferimento de indivíduo na jurisdição de aeronaves espaciais dos EUA.

Se for julgada culpada, ela pode receber a sentença de um ano de prisão e pagamento de uma multa no valor de US$ 100 mil. Procurada para comentar, a ex-modelo não respondeu o contato da imprensa.

Fonte: Isto É