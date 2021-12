Ator se assumiu no Domingão na época em que Faustão ainda comandava

-------- Continua depois da Publicidade--------

No Super Dança dos Famosos, Carmo Dalla Vecchia chamou atenção dos telespectadores pela coragem de assumir em rede nacional que era casado com João Emanuel Carneiro, autor da Globo. Foi no Domingão quando Faustão ainda comandava.

Na ocasião, Carmo Dalla Vecchia se declarou para o marido e para o filho do casal, Pedro. A notícia caiu como uma bomba na mídia e no dia seguinte, o ator fez, novamente, um pronunciamento. “Quero que iguais a mim se sintam representados e menos amargurados porque historicamente lhes foi dito que estavam errados. Eu não sou um homem errado”, disparou o bonitão na Globo.

Já no É de Casa, o ator da Globo comentou sobre a casa que escolheu para ficar com o amado e o filho. “Nessa casa que construí, a parte da minha casa era onde o Juscelino Kubitschek tinha uma grande plantação de uvas. Ele fazia o vinho dele lá”, revelou Carmo Dalla Vecchia. “Nesse lugar resolvi fazer uma parreira que remetia à minha infância porque na casa dos meus avós, e na maioria das casas que eu ia no Rio Grande do Sul, tinham parreiras”, comentou ele ainda.

NA GLOBO, ATOR FALOU DE PERDA DO PAI

Em seguida, o ator falou de morte do pai no ano passado. “Em janeiro de 2020 papai faleceu e foi cremado. Ele nunca teve a chance de me visitar nessa casa que a gente construiu. Comprei um Ipê branco, plantei, coloquei as cinzas do papai. E aconteceu um fenômeno da natureza incrível. Depois de um mês o Ipê floresceu. Recebi aquilo como um sinal positivo, gostei do carinho”, disse Carmo Dalla Vecchia.

APOIO DO PÚBLICO

Após se assumir, Carmo ganhou muito apoio do público e principalmente na Globo. Vários fãs amaram que ele assumiu e ainda se inspiraram.