Ator Paolo Calissano morre aos 54 anos

O ator italiano Paolo Calissano, conhecido pelos seus papéis em “Vento di Ponente” (2002) e “La Dottoressa Giò” (1997), foi encontrado morto em sua casa em Roma nesta quinta feira (30).

Paolo tinha 54 anos de idade e, de acordo com os jornais Corriere della Sera e Il Messaggero, frascos de medicamentos foram encontrados no apartamento do ator.

Ainda segundo os jornais a polícia italiana suspeita que Calissano teve uma overdose, já que o ator tomava vários remédios para combater a depressão. A investigação vai apurar se a morte foi acidental ou voluntária.

Calissano estrelou diversos filmes e novelas, mas sua vida foi marcada por várias polêmicas. Em 2005, ele foi preso sob a suspeita de ter causado a morte da dançarina brasileira Ana Lucia Bandeira Bezerra, que sofreu uma overdose de cocaína em sua casa em Gênova.

Três anos depois o ator se envolveu em outro problema, ele sofreu um acidente de carro e exames apontaram vestígios de cocaína em seu corpo.

