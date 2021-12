Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado em hospital público do Rio de Janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ator Marcos Oliveira, que interpretou Beiçola em “A grande família” (2001-2014), foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde disse que o artista apresenta quadro de saúde estável, mas não informou o motivo da internação.

Em setembro do ano passado, o ator passou por um cateterismo, depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio.

Na TV, fez o papel de Beiçola por 13 anos, entre 2001 e 2014, quando o seriado deixou de ser exibido. Em 2016, deu vida a um conspirador que assumia a identidade de um padre na novela “Liberdade, Liberdade”. Dois anos depois, interpretou Heráclito, um marquês, na novela “Deus salve o rei”.