Ator Marcelo Serrado declara voto a Lula, em 2022

A campanha do ex-presidente Lula para voltar ao Palácio do Planalto parece ter ganhado um novo apoiador. O ator Marcelo Serrado declarou voto nele, em uma publicação feita no Twitter, neste domingo (12). “Minha 1, 2, 3 via é Lula!”, escreveu o artista.

Minha 1 , 2 3 via è @LulaOficial ! 🙏🥁🥁🥁 Bom domingo a todos !❤️🥊 — Marcelo Serrado (@mserradoator) December 12, 2021

Quem ficou feliz com a notícia foi o ex-prefeito de São Paulo e candidato petista à Presidência da República em 2018, Fernando Haddad (PT). Ele compartilhou o tuíte e escreveu: “Querido amigo, estivemos juntos em 2018; estaremos juntos em 2022. Grande abraço!”.

Mudança de planos

Em 2016, o ator tinha se posicionado a favor do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Sergio Moro. Ele também revelou que votou em Aécio Neves (PSDB).

Há algum tempo, porém, o ator se mostra em outro lado do espectro político. Em março, publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Fernando Haddad.