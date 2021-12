Ator de “Esqueceram de Mim” é preso por agredir a namorada

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ator Devin Ratray, que viveu o irmão mais velho de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) em “Esqueceram de Mim” e sua sequência, foi preso nesta quinta (23/12) por agressão à ex-namorada.

A ocorrência foi registrada no começo do mês em Oklahoma City, onde Devin estava para um evento com fãs do filme clássico, mas ele só se apresentou agora à polícia, depois de um mandado de prisão ser emitido. O ator foi autuado por violência doméstica, incluindo estrangulamento.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela ex-namorada no dia 10 de dezembro, ele ficou violento num bar e depois no quarto de hotel, quando a empurrou, acertou-lhe um soco e pressionou seu pescoço.

Revelado pelo site TMZ, o boletim diz ainda que Devin chegou a falar “é assim que você morre” para a ex-namorada durante as agressões.

Publicidade

O motivo de tanta raiva foi, segundo o boletim, o fato dela ter dado autógrafos para os fãs de graça.

Para evitar passar o Natal atrás das grades, ele pagou uma fiança e vai responder ao processo em liberdade.

Ratray recentemente reprisou o papel de Buzz McCallister no filme “Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar” da Disney+.

Fonte: Pipoca Moderna