Atlético Mineiro projeta orçamento de R$ 821 milhões para 2022

O Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro vota nesta terça-feira (21) o orçamento do clube para a temporada 2022 e a previsão é de uma receita astronômica, que chegará a R$ 821 milhões.

Desse modo, o clube também espera ter um superávit financeiro durante o período na casa dos R$ 4,2 milhões.

Isso porque, depois de um 2021 vitorioso, com três título, o clube espera ainda mais em 2022. Campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Atlético viveu o seu melhor ano na história.

Logo, só em premiações pelas conquistas, o Galo faturou R$ 145 milhões em 2021, sem contar os mais de R$ 30 milhões em bilheteria, acima da meta para o ano.

Mas, como o time em casa foi exemplar, com uma campanha memorável, assim que o público pôde retornar aos estádios o Atlético disparou na arrecadação.

Apesar disso, o Galo ainda tem uma dívida bilionária e o clube só continua viável por causa do grupo de ‘mecenas’, que investiu mais de R$ 300 milhões em dois anos no clube em reforços. E os resultados vieram em campo.

Comparativo

De acordo com a previsão orçamentária do Atlético Mineiro para 2022, o clube projeta R$ 163 milhões em premiações e em receitas de TV, menos do que em 2021 (R$ 183,3). No entanto, esse número pode mudar se o time conquistar títulos importantes.

Contudo, em relação à bilheteria, a previsão é arrecada mais de R$ 53 milhões em 2022, quase o dobro dos R$ 30 milhões de 2021. Inicialmente, a projeção para este ano era de R$ 19 milhões.

Além disso, o Atlético Mineiro espera arrecada R$ 140 milhões em 2022 com a venda de jogadores, mais do que os R$ 120 milhões em 2021.

Mas o que chama a atenção mesmo é a receita patrimonial, que salta de R$16,6 milhões em 2021 para R$ 350 milhões em 2022. Isso por causa da construção da Arena MRV.