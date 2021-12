Atleta do Acre é convocado para a Seleção Brasileira de Handebol

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atleta acreano foi convocado para compor o seleto grupo que compõe a Seleção Brasileira de Handebol Master quando participava da Taça Amazônica de Handebol que foi realizada em outubro em Manaus (AM).

O atleta acreano Carlos Antônio Pinheiro da Silva de 56 anos, acaba de ser selecionado para compor o seleto grupo de jogadores que compõe a Seleção Brasileira de Handebol Master. A escolha aconteceu em outubro de 2021 quando o jogador participava da Taça Amazônica de Handebol jogando pela Seleção de Rondônia, cuja equipe acabou sendo campeã nas duas categorias 49+ e 56+.



Segundo o atleta, os olheiros da seleção que estavam presentes no evento, analisaram sua desenvoltura e condições técnicas durante o jogo que culminou com sua convocação pelo Presidente do Comitê Almir Albuquerque dos Santos Júnior conforme lista abaixo.

O goleiro Carlos Antônio é natural de Brasiléia e pratica o esporte desde os 13 anos de idade quando ainda estava no colegial e nunca abandonou esta prática esportiva. “Que minha convocação sirva de exemplo para os praticantes deste esporte, considerando que tenho 56 anos e ainda continuo sonhando em superar obstáculos”. Finaliza Carlos bastante emocionado quando soube de sua convocação.



O primeiro jogo que o atleta participará jogando pela Seleção Brasileira será na Copa América de 2022, que acorrerá nas cidades de VIN DEL MAR & VALPARAÍSO no Chile de 6 a 10 de abril de 2022. Para tanto, o atleta precisa de apoio de empresários para ajudá-lo com passagens aéreas, hospedagem, acompanhamento com médico nutrólogo, um personal, uma lente de contato de grau (para melhorar o reflexo do atleta). Quem tiver interesse de auxiliar o jogador com qualquer patrocínio financeiro seu número de PIX é: (68) 99613-2013 em nome de Carlos Antônio Pinheiro da Silva.

O QUE É O HANDEBOL?

Handebol é um esporte jogado em equipe em que a bola deve ser conduzida e arremessada com as mãos. Na atualidade existem o handebol feminino e masculino que podem serem praticados tanto em quadras de salão ou de areia.