Atendimentos de casos de gripe dobram em Tarauacá e possível falta de medicações preocupa Saúde do interior do Acre

A procura por unidades de saúde do município de Tarauacá, no interior do Acre, dobrou na última semana de pessoas com febre, dor no corpo, diarreia, vômito e gripe. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a preocupação é que falte medicações para esses casos, uma vez que o estoque está no limite.

Outro problema é que os profissionais de saúde também estão sendo acometidos pelos sintomas fortes de gripe. De acordo com o secretário Alderlândio França, cerca de 15 servidores, entre enfermeiros e técnicos, estão afastados do trabalho.

Ao todo, a cidade tem nove unidades básicas de saúde, sendo que somente em sete delas têm profissional médico para atender a população. Nas demais unidades, o atendimento é feito pela equipe de enfermagem.

Desde a segunda-feira (20), os atendimentos começaram a aumentar. Ainda segundo o secretário, antes as unidades recebiam entre 40 a 50 pacientes em busca de atendimento e desde a última semana esse número aumento para 80 a 100.

Por conta do aumento nos atendimentos, a Saúde do município vai estender o horário na UBS Maria Espanhol, no Bairro do Triângulo, e na UBS Maria da Luz, no Bairro Senador Pompeu, das 7h às 21h, ou enquanto tiver paciente. As demais unidades seguem abertas das 7h às 17h.

“Os profissionais também estão adoecendo e, com isso, o quadro está reduzido, mas estamos com nossas unidades funcionando, fazendo atendimento e estamos montando duas equipes sentinelas para funcionar em duas unidades até 21h para dar o suporte e atendimento exclusivo a essas situações. Estamos ainda definindo de forma estratégica quais unidades vão ser para ajudar, inclusive o hospital que está superlotado”, disse França.

O secretário afirmou ainda que até as drogarias da cidade estão com falta de alguns medicamentos. “Estamos começando a ter problema com medicação, inclusive, as próprias farmácias particulares aqui já estão com falta de xarope, que é o mais passado pelos médicos.”