ATAQUE NO TRÂNSITO: Empresário é surpreendido a tiros enquanto dirigia automóvel na Jorge Teixeira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O crime de tentativa de homicídio contra um empresário de 35 anos aconteceu no domingo (05) na Avenida Jorge Teixeira, próximo a Pinheiro Machado, em Porto Velho (RO).

O homem contou para a polícia que dirigia um automóvel modelo Jetta, quando um criminoso em uma motocicleta de cor preta emparelhou com o carro dele e efetuou dois disparos.

Um tiro atingiu o tórax da vítima e outro a lataria do automóvel. Mesmo ferido, o empresário conseguiu dirigir até um hospital particular no bairro Olaria.

A vítima informou não saber qual a motivação para o crime e a Polícia Civil seguirá na apuração do caso.