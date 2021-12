ASSISTA VÍDEO: rapaz acaba preso depois de deixar irmão desacordado com mata-leão e xingar policiais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Jovem também desrespeitou policiais que o atendiam na UPA

Na noite de ontem, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para lidar com uma briga entre dois irmãos no bairro Alto Alegre, em Vilhena. Chegando ao local indicado na chamada, os militares encontraram um rapaz de 20 anos aplicando um mata-leão no irmão mais velho, de 23.

Ao receber ordem para soltar o oponente, o rapaz mais novo não obedeceu e ainda passou a xingar os PMs: “vocês são uns filhos da puta. Nenhum policialzinho vai pôr a mão em mim. Eu sou do Exército e vocês estão fudido”.

Diante da fúria do jovem, os militares o algemaram e ele foi levado, junto com o irmão para receber atendimento médico, ambos com escoriações em várias partes do corpo.

Na UPA, o agressor, mesmo ferido, também desrespeitou os profissionais de saúde que o atendiam, e disse que ninguém colocaria a mão nele. Os dois foram apresentados na Unisp em plena Noite de Natal.

CLIQUE ABAIXO e veja vídeo mostrando que o jovem agredido chegou a ficar inconsciente.