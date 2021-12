ASSISTA VÍDEO: após discutir com a esposa, homem agride a filha, tenta fugir, cai do telhado e acaba preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Acusado bêbado queria usar moto, mas esposa negou a chave

Acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Novo Tempo, em Vilhena, na noite de natal, uma guarnição da PM foi ao local e ouviu a mulher que havia sido vítima da agressão do marido.

Ela contou que, após passar horas bebendo, o homem pediu a chave da motocicleta do casal, mas diante do estado de embriaguez dele, ela não entregou. Nervoso, o homem pegou uma faca e disse que iria fazer uma “ligação direta” no veículo.

Durante a discussão, uma das filhas pequenas tentou interceder pela mãe, mas o homem, furioso, a agrediu com puxões de cabelo e ameaçou também investir contra a irmã dela, que conseguiu fugir para fora de casa.

Enquanto a mulher descrevia os detalhes da agressão do lado de fora da casa, o acusado, que tinha permanecido dentro da residência, tentou fugir pelo telhado, mas uma telha se partiu e ele sofreu uma queda.

Ferido, mas ainda alterado, o agressor precisou ser algemado. Ele foi apresentado na Unisp e responderá pelas acusações de violência doméstica.

