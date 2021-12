ASSISTA: ‘Eu quero minha camiseta’, diz mulher que desmaiou no palco de Gusttavo Lima em PVH

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moça pediu camisa do cantor e ele afirmou que iria dar ela, no entanto, ela não resistiu as emoções e desmaiou no palco.

A fã que subiu no palco e desmaiou na frente do cantor Gusttavo Lima em Porto Velho, após ele afirmar que iria presenteá-la com sua camisa, revelou que até agora não recebeu a roupa do cantor.

“Eu não sei onde foi parar minha camiseta. Eu ainda cobrei e ainda tinha uns pessoal dele lá, uma moça, e ela não soube dizer onde estava minha camiseta. Só entregaram meu celular, Minha camiseta, eu não consegui saber onde tá”, afirmou Alineidy Souza, a mulher que desmaiou no palco de Gusttavo Lima.

Alineidy contou a repórter, Iule Vargas, da TV Allamanda, que chamar a atenção de Gusttavo Lima já era um plano a ser executado.

“Eu já fui maquinando quando eu cheguei. Eu já sabia que eu ia conhecer ele, como ele falei pros meus amigos. Quando eles abriram o portão eu já fui estudando tudo de como eu iria chamar a atenção dele e aí eu vi aquela estrutura, aí eu subi”, revelou.

O plano de Alineidy deu certo. Ela conseguiu chamar a atenção do cantor, mas o que ela não esperava era desmaiar na frente dele.

“Eu senti parecendo que saiu alguma coisa de mim, eu não senti mais o meu corpo, sei lá, eu não sei explicar. Foi um negócio gostoso e quando eu acordei, eu já estava dentro da ambulância”, declarou.

A moça contou ainda à reportagem, que vai expor o traje que estava usando no dia do show, na parede, para não perde o cheiro de Gusttavo.

“Minha roupa eu não vou lavar não. Vai ficar moldurado”, brincou.

O Rondoniaovivo tentou contato com a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima, por telefone, para saber sobre o presente prometido à Alineidy, mas não foi atendido.

Assista ao vídeo do momento do desmaio: