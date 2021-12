Assessoria de Deyverson repudia ‘ameaças’ de Neto e avisa: ‘Com certeza não irá em seu programa’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Deyverson deu uma pausa em suas férias para repercutir os comentários feitos pelo ex-meia Neto durante o ‘Donos da Bola’ desta segunda-feira. Após o apresentador dizer que quebraria o dedo do atacante do Palmeiras caso os dois se encontrassem na Band, o atleta repudiou a fala por meio de sua assessoria nas redes sociais.

Após a declaração do apresentador Neto, no programa ‘Donos da Bola’ desta segunda-feira, vimos por meio desta nota oficial repudiar as ameaças ao nosso atleta Deyverson. Ele com toda a certeza não irá em seu programa – escreveu a assessoria do atacante do Palmeiras.

– Somos contra qualquer tipo de incitação à violência e aproveitamos para reforçar que o atleta está em um momento muito tranquilo de sua carreira. Após marcar o gol do título da Libertadores, Deyverson está em paz, aproveitando as férias com a família – completou.

Fonte: Lance!