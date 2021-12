Assaltante baleado por comerciante que reagiu a tiros durante roubo em padaria é preso após mais de dez dias foragido

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, no Setor 08, em Vilhena, o assaltante identificado como “Sereia”, que foi baleado durante roubo contra uma padaria no Setor 09, cerca de 10 dias atrás.

Na ocasião, o dono do estabelecimento atacado pelo marginal e o comparsa dele reagiu a tiros de pistola e atingiu Sereia com três disparos: um na coxa e dois na panturrilha.

Ao receber a informação de que J.P., de 31 anos, estava em sua casa, uma equipe do Núcleo de Inteligência da PM chegou ao imóvel, momento em que o acusado tentou escalar um muro para fugir. Ainda com ferimentos decorrentes do assalto malsucedido, o ladrão sofreu uma queda e acabou preso.

Levado para a UPA, o marginal, que passou todo esse período sem procurar atendimento médico, cuidando dos ferimentos “por conta própria”, foi apresentado na Cadeia Pública de Vilhena logo após sair da unidade de saúde.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação