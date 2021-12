Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver estão oficialmente divorciados após dez anos de batalha judicial

-------- Continua depois da Publicidade--------

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver estão finalmente na pista dos solteiros! Após dez anos de batalha judicial, o ex-casal oficializou o divorcio no início de dezembro. De acordo com o TMZ, o ator e a descendente da dinastia Keneddy iniciaram a separação em julho de 2011 quando Maria descobriu que Arnold tinha um filho do relacionamento extraconjugal com a funcionária da família, que trabalhou na casa por 20 anos.

Depois de deixar o gabinete do governador, contei à minha esposa sobre esse evento, que ocorreu há mais de uma década. Eu entendo e mereço os sentimentos de raiva e decepção entre meus amigos e familiares. Pedi desculpas a Maria, meus filhos e minha família. Lamento sinceramente, disse o astro, na época.

Ainda segundo o veículo norte-americano, o atraso no processo se deu por conta de complicações relacionadas aos acordos de liquidação de propriedades pois, supostamente, os dois não tinham um acordo pré-nupcial e precisaram lutar pelo patrimônio.

Fonte:Estrelando