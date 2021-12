Arnaldo Jabor, 81 anos, sofre AVC e está internado em hospital de SP

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cineasta Arnaldo Jabor está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O homem, de 81 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última sexta-feira (17/12), quando deu entrada no hospital. O boletim do hospital foi liberado à imprensa nesta segunda-feira (20/12).

De acordo com as informações do hospital, Jabor teve um “diagnóstico de evento cerebral agudo isquêmico”. Ainda segundo as informações do centro de saúde, o cineasta foi submetido a um procedimento vascular para desobstruir o coágulo.

Sobre o atual estado de Jabor, a nota se limita a dizer que o cineasta está “em acompanhamento clínico ainda sob sedação”. Jabor está sob os cuidados da equipe do Dr. Rogério Tuma.

Leia a nota na íntegra:

“O paciente Arnaldo Jabor foi admitido no Hospital Sírio-Libanês na tarde de quinta-feira, dia 17 de dezembro, com diagnóstico de evento cerebral agudo isquêmico.

O paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação.

Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma.”

Fonte: Correio Braziliense