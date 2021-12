ARMAS DE FOGO E MOTO ROUBADA: dupla foi presa pelo GIRO, no Belo Jardim

-------- Continua depois da Publicidade--------

A dupla passeava tranquilamente em uma moto Honda/Biz , no bairro Belo Jardim, .na noite desta terça-feira, 14, quando deram se cara com os policiais do GIRO e ficaram nervosos.



Ao verem os homens na moto em atitude suspeita e ir em sua direção, eles tentaram fugir, mas logo foram interceptados pelo GIRO



Durante a busca pessoal foi encontrado, com um dos indivíduos, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38, com uma munição deflagrada.

Ao pesquisar a motocicleta pela sua placa foi constatado que ela possuia restrição criminal.

A dupla com a moto roubada e a arma foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes.