Aprenda a bloquear o contato no WhatsApp sem que ele perceba

Com toda certeza você já recebeu mensagens indesejadas e também discutiu com alguém no WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais conhecido do mundo. Hoje vamos te ensinar a bloquear um contato no app sem que ele saiba.

Só lembrando que a partir do momento que você bloquear o contato, você não receberá mensagem dele a não ser que você desbloqueie o mesmo.

Conheça os 3 passos para bloquear um contato no WhatsApp:

1º passo

Abra o seu WhatsApp e, na parte das conversas, clique no Menu indicado por três pontinhos no canto superior direito da tela. Em seguida, clique em “Configurações”, “Conta” e “Privacidade”.

2º passo

Em “Privacidade”, clique na opção “Contatos bloqueados”. Aqui, abrirão todos os contatos já bloqueados.

3º passo Nesta mesma página de bloqueados, vá na opção “Adicionar” no canto superior direito e sua lista de contatos será aberta. Escolha o número que deseja bloquear e clique sobre ele. Assim, automaticamente ele estará incluído na lista e não conseguirá mais enviar mensagens. Esses passos são para usuários do sistema Android, para quem usa o IOS o processo é semelhante, veja: Com seu WhatsApp aberto nas conversas, clique na opção “Ajustes” indicado por um sinal de engrenagem no canto de baixo da tela direita; Em seguida, clique em “Conta”, “Privacidade” e “Bloqueados”; Ao abrir a lista de bloqueados, é só clicar em “Adicionar novo” e escolher o contato a ser bloqueado. Fonte: Editalconcursosbrasil