Apple fecha suas lojas em Nova York por aumento de casos de Covid-19

No início deste mês, a Apple fechou temporariamente três lojas nos EUA e Canadá, após aumento nos casos de Covid-19 e propagação entre os funcionários das lojas.

Pelo mesmo motivo, a Apple também determinou que todos os seus clientes e funcionários usassem máscaras em suas lojas nos EUA.

Globalmente, as preocupações com a variante Ômicron levaram algumas das maiores empresas do mundo a restringir seus protocolos sanitários.