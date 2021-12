Apostas da Mega da Virada podem ser feitas até sexta, 31

-------- Continua depois da Publicidade--------

Seja em bolões ou apostas individuais, os brasilienses têm até sexta-feira para tentar a sorte grande na Mega Sena da Virada. O sorteio, que ocorre em 31 de dezembro, é um dos mais aguardados das Loterias Caixa e, por isso, é alta a expectativa dos moradores da capital federal. Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 350 milhões.

Para quem aposta em bolões, há uma novidade: um grupo de serviços lotéricos desenvolveu uma estratégia que visa aumentar as chances de acerto eliminando as combinações numéricas repetidas. De acordo com Ricardo Hahne, gerente comercial do Sorte Online, o novo projeto do super bolão da Mega da Virada foi elaborado com base em uma estratégia chamada fechamento, que aumenta as chances de acerto de uma em 60, o que já é bem mais alto do que uma aposta simples na Mega da Virada, que é de uma em 50 milhões. “Essa é uma técnica que pode ser aplicada em diversas loterias. No entanto, o diferencial do bolão da Mega da Virada no Sorte Online é que, como auxílio de inteligência artificial, as 60 dezenas que compõem o volante da modalidade especial de final de ano foram combinadas em mais de 700 mil apostas distintas, de seis números cada”, diz.

Ricardo explica que, dessa forma, aumentam as chances de garantir o prêmio da Quina. “A combinação de cinco dezenas, com certeza, estará entre um desses 783.020 jogos”, reitera. Segundo o gerente comercial, caso a estratégia fosse aplicada por um único apostador, ele teria de arcar sozinho com um custo muito alto, o correspondente a toda essa quantidade de apostas. “Já com o bolão do Sorte Online, os jogadores que integram o bolão dividem o valor destas apostas e, assim, não fica pesado para o bolso de ninguém”, diz.

Para quem planeja tentar a sorte, Ricardo reitera que apostar na loteria — seja qual modalidade for — exige responsabilidade financeira. “Jogos individuais com mais dezenas são mais caros, por isso que os bolões da Mega da Virada acabam sendo mais atrativos. Não existe estratégia certa ou errada na hora de jogar na loteria. Há apostadores que gostam de escolher os números mais sorteados, outros que preferem utilizar uma combinação aleatória de dezenas. Algumas estratégias, como o fechamento e o bolão, podem aumentar exponencialmente as chances, mas não podemos esquecer que a sorte é o fator essencial na conquista de prêmios”, complementa.

Prêmios do DF

Apostadores do Distrito Federal já ganharam quatro vezes na Mega da Virada — 2009, 2011, 2014 e 2018. A quantia em jogo anima pessoas como o professor de direito Carlos Robson Gomes, 47 anos, que correu, ontem, até uma casa lotérica para tentar a sorte. “Jogo na Mega-Sena há 10 anos, mas infelizmente ainda nunca ganhei nada. Caso eu fosse o felizardo e faturasse a Mega da Virada de 2021, eu quitaria o meu apartamento e o carro, primeiro. Depois, eu escolheria uma instituição de caridade e daria início ao meu sonho de ter um escritório de advocacia. Por fim, aplicaria o dinheiro e administraria essa grana, para que eu possa dar uma vida mais confortável para mim e meus familiares. Espero ganhar, apesar da chance ser bem difícil, mas estou sempre confiante”, destacou o morador de Santa Maria.

Para quem for apostar, o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do DF, César Bergo, dá a dica. “É preciso muito cuidado. Primeiro, na hora de realizar o jogo. Não gaste mais do que pode, em termos de orçamento. Geralmente, as pessoas ficam muito empolgadas e, de repente, acabam gastando uma quantia que vai fazer falta. Então, separe um dinheiro para apostar de forma tranquila”, reitera.

Já aqueles que são contemplados, César reforça que é preciso manter a discrição e o anonimato. “Aguarde um tempo para retirar o prêmio, e, a partir do momento em que for contemplado, tenha tranquilidade no uso do dinheiro. Deixe uma parte na poupança, comece a fazer investimentos no tesouro direto e fundos de investimento. Busque a consultoria de alguém de confiança, que entenda, e vá fazendo a liquidação de dívidas e realize os desejos que têm”, complementa.

Como jogar

É possível apostar na Mega da Virada nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br. Para jogar, é necessário marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis. O valor do jogo simples, com o mínimo de dezenas, sai por R$ 4,50. O prêmio do último sorteio do ano não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa — que acertaram todos os algarismos —, o prêmio será dividido entre os que acertarem cinco, e assim por diante.

