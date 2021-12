Após três dias do acidente, Pazuello segue internado no Rio de Janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três dias após o acidente, o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e general do Exército Eduardo Pazuello, de 58 anos, segue internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janiero.

O militar caiu de moto na noite da véspera de Natal, na última sexta-feira (24), e permanece com quadro de saúde estável. A queda ocorreu quando ele desviou de um carro, na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, Zona Norte.

Pazuello teve fratura na clavícula direita e em arco costal (as costelas). O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para o hospital militar para atendimento e tratamento.