Após ser substituída no Domingo Espetacular, Carolina Ferraz confirma desfecho na Record: “O que realmente importa”

A apresentadora falou sobre suas projeções para o ano de 2022 na emissora paulista

Depois de apresentar o Família Record, Carolina Ferraz provou que está com muita moral dentro da emissora dos Bispos e em uma entrevista recente, falou sobre as projeções de 2022 para o Domingo Espetacular, junto com Eduardo Ribeiro.

Em um breve relato para a coluna de Flávio Ricco, do portal R7, a apresentadora falou sobre o fim de 2021 e confirmou sua intenção de continuar consolidando o dominical da Record.

“Eu espero que 2022 seja um ano leve, com muitas realizações e muito trabalho também! Saúde e paz pra todos nós!”, disse a famosa, que em outra entrevista, também para Flávio Ricco, falou sobre a mudança radical que teve no Domingo Espetacular.

“A gente segue com o programa, que teve toda uma reformulação editorial quando eu entrei. A gente se consolidou como segundo lugar nas audiências de domingo, eu acho isso super importante e eu vou seguir apresentando e fazendo matérias. Tá tudo direitinho“, disse a beldade, confirmando seu desfecho na Record.

Já Eduardo Ribeiro, co-apresentador da revista eletrônica da Record também fez suas projeções: “Menos é mais! Eu quero tocar mais corações com o que realmente importa. Ouvir, descomplicar, achar soluções e agradecer! Sei que vamos surpreender muita gente esse ano. Consolidar nossa revista como a opção mais leve e inteligente dos domingos à noite”, ponderou o jornalista.

SUBSTITUIÇÃO NO DOMINGO ESPETACULAR

Para quem não se lembra, entre o fim de novembro e o início de dezembro, Carolina Ferraz chegou a ser substituída no programa da Record e causou preocupação na audiência.

No entanto, o motivo da ausência foram as primeiras férias da atriz na emissora dos Bispos. Desde julho 2020, a ex-Globo ainda não tinha se ausentado do Domingo Espetacular, mas aproveitou o final do ano para tirar alguns dias de recesso.

Na ocasião ela foi substituída por Patricia Costa, que também já apresentou a revista eletrônica no passado. Porém, Carolina Ferraz optou por não estender muito as férias e retornou para o dominical no primeiro fim de semana de dezembro e segue colecionando bons resultados na audiência desde então.