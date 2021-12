Após Rio Juruá atingir cota de alerta, embarcações de maior porte redobram atenção visando evitar acidentes

-------- Continua depois da Publicidade--------

São 28 metros de cumprimento e seis de largura, com capacidade para 90 tripulantes e 60 toneladas. Esse é o tamanho e o peso de uma das maiores embarcações que sobe e desce o rio Juruá ao longo do ano.

Mas o nível do manancial interfere no tempo das viagens nessas embarcações de grande porte. Para seu Neto que já trabalha há 15 anos abastecendo o município de Ipixuna, hoje é o melhor momento para fazer as viagens. “Está um período bom pra viajar porque o rio está em um momento bom, mas quando o rio transborda a viagem é mais demorada, precisamos viajar com cautela porque o rio tem tronco e isso é perigoso”.

Nesta segunda-feira,13, o nível do rio atingiu a cota de alerta de 11 m e 80 cm e se permanecer ao longo da semana, seu Neto diz que o tempo de viagem será mais curto. “Eu estou saindo daqui na quarta-feira às sete horas da manhã, aí eu gastaria em média de 14 horas de Cruzeiro do Sul para Ipixuna”.

Mas no período de seca essa grande embarcação é substituída por uma menor. “Quando o rio começa a baixar a gente já passa para um barco menor, mas mesmo no barco menor a gente chega a gastar dois, três, quatro ou cinco dias”.

O manancial é monitorado diariamente pelo corpo de bombeiros e defesa civil e mesmo atingido a cota de alerta ainda é considerado tranquilo mesmo apresentando sinal de vazante. “Nós estamos constantemente fazendo o monitoramento no rio Juruá, tanto em Cruzeiro do Sul, quanto em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, mas é uma situação tranquila, não tem famílias solicitando ajuda pra sair de suas casas”.