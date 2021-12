Após repercussão, Alda Radine anuncia afastamento das Redes Sociais e pede oração

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Alda Radine, anunciou ontem (30) afastamento de alguns dias das redes sociais. O comunicado publicado no Instagram ocorreu após as investigações sobre a confusão ocorrida no último sábado (27) se concentrarem também nela devido às acusações que fez de importunação sexual supostamente praticada pelo universitário Fábio Endres, 30 anos.

Fábio levou quatro tiros durante uma confusão ocorrida num bar em Epitaciolândia. O marido de Alda Radine, o também Sargento Erisson Nery, é acusado de ter disparado contra o rapaz que continua internado no Pronto Socorro de Rio Branco. O jovem segue fora de perigo de morte e passou por cirurgias para a retirada dos projéteis. O Sargento da PM está preso preventivamente no Batalhão da PM Ambiental em Rio Branco após manifestação do juiz da comarca de Brasiléia.

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso. Processos para analisar as condutas dos dois militares, Erisson e Alda, vão ser abertos na PMAC. Entre os motivos, a suposta colaboração no processo de fuga e esconderijo do marido.

“Quero agradecer o apoio, todas as palavras de carinho. Quero anunciar que vou ficar ausente da internet. A internet não é júri. A Internet não condena, nem absolve ninguém. Então, eu não tenho que provar nada por aqui. Agradeço imensamente por todo apoio, todo amor, todo carinho, toda preocupação de todos vocês por mim, pela minha família. Fiquem em oração por nós! (…) Que tudo venha dar certo, que nós confiamos em Deus. Nós esperamos nele. Essa é a nossa confiança e a nossa fé”, disse.