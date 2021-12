Após render homem com filho no colo em Vilhena, ladrões fazem reféns, roubam picape e trocam tiros com policiais em cidade vizinha

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite de ontem, um homem cuja idade não foi divulgada, estava chegando em sua casa, no Setor 06, em Vilhena, quando foi rendido por dois ladrões armados. A vítima estava com o filho de 02 anos e ficou sob a mira dos bandidos.

Exigindo as chaves da picape Toyota Hilux do homem, os marginais o fizeram entrar na casa, onde havia outras pessoas. Uma delas, percebendo se tratar de um roubo, entrou em luta corporal com um dos ladrões, mas o confronto físico foi separado pelas outras vítimas.

Após pegarem as chaves do veículo, os marginais reviraram os cômodos e encontraram R$ 5 mil na carteira de um dos reféns. Antes de fugir, a dupla trancou as pessoas dentro de um cômodo da residência e fugiu levando, além da caminhonete, três celulares e o dinheiro.

Uma mulher da família, que havia conseguido se esconder, observou quando um dos criminosos saiu na picape, enquanto o outro seguiu a pé, e a testemunha o ouviu fazer uma ligação, provavelmente falando com outro envolvido no crime: ““me encontra na construção aqui do lado”.

Em seguida, a mulher chamou um irmão que mora nos fundos da casa atacada e ele soltou os reféns. A Polícia Militar foi acionada, mas os bandidos já haviam fugido com o veículo.

TROCA DE TIROS

O FOLHA DO SUL ON LINE apurou, junto à Polícia Militar de Comodoro (MT), que após ser avisada do roubo, uma guarnição passou a acompanhar os ladrões, que seguiam em direção a Campos de Júlio (MT), porém, eles conseguiram se esconder.

Quando estavam voltando em direção a Comodoro, a os bandidos encontraram uma equipe da Força Tática, que deu início à nova perseguição. Os assaltantes conseguiram sair da BR 364 e trocaram tiros com os militares mato-grossenses antes de se embrenharem numa região de mata. Segundo foi apurado pelo site, eram dois os assaltantes a bordo da picape recuperada.

Fonte: Folha do Sul