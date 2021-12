Após polêmicas, “Verdades Secretas 2” é a série original mais vista da história da Globoplay

-------- Continua depois da Publicidade--------

“Verdades Secretas 2” se tornou o lançamento original mais visto da história da Globoplay. A trama de Walcyr Carrasco atingiu a marca de 50.007 milhões de horas consumidas na plataforma, ficando atrás apenas de conteúdos comprados como as séries “The Good Doctor” e “The Big Bang Theory”.

A trama foi marcada pela polêmica da Globo envolvendo a protagonista Camila Queiroz. Na reta final da novela, Camila e a Globo travaram uma briga pública, iniciada pelo canal. Após não aceitar prorrogar o seu contrato por mais uma semana, devido a um atraso no cronograma de gravações, a Globo informou que a novela terminaria sem a atriz.

Camila Queiroz está fora de “Verdades Secretas 2” e Angel não participará dos episódios finais da novela. A Globo se pronunciou em um comunicado oficial, afirmando que a atriz fez “demandas contratuais inaceitáveis”

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, escreveu a emissora.