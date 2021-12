Após MEC publicar despacho sobre não exigência de vacina, Adufac emite nota

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) lamenta e repudia o despacho do Ministério da Educação (MEC), publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30/12), que proíbe as instituições de ensino vinculadas ao governo federal, como universidades e institutos federais, de exigirem a apresentação de comprovante de vacinação de seus professores, funcionários e alunos.

O Conselho Universitário (Consu), órgão máximo da UFAC, decidiu no dia 16 deste mês pela obrigatoriedade da apresentação de passaporte vacinal para a retomada das atividades presenciais no próximo ano (Resolução nº 67/2021), embora isso ainda não tenha sido sequer divulgado no portal oficial da instituição.

Avaliamos que o despacho ministerial fere o princípio constitucional de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, e age contra uma medida de saúde pública essencial ao enfrentamento da pandemia ao retorno seguro.

Assim sendo, a ADufac se posiciona firmemente contra a orientação negacionista do Ministério da Educação, antagônica ao enfrentamento científico da pandemia, que se dá fundamentalmente por meio da vacinação. Portanto, a ADufac conclama a todos os setores acadêmicos e administrativos da UFAC, bem como as entidades representativas de técnicos e estudantes, a se unirem novamente contra mais uma clara ameaça governamental à saúde e à vida.

Diretoria da ADufac.

Rio Branco (AC), 30 de dezembro de 2021