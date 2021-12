Após mais de sete meses, secretário de Comunicação entrega cargo no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

O secretário estadual de Comunicação, Rutembergue Crispim, entregou o cargo e foi exonerado pelo governador Gladson Cameli após mais de sete meses à frente da pasta. O decreto foi publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Crispim tinha sido nomeado no dia 26 de abril para o cargo. Segundo o jornalista, o pedido para deixar o comando da secretaria foi feito por motivos pessoais.

“A nossa vida é feita de escolhas em cada momento. Em abril aceitei o convite, hoje penso que o momento é de não mais seguir no cargo. Sou grato a toda equipe de governo pela parceria e pelo apoio. Desejo que cada um continue trabalhando pelo nosso Estado. Agradeço ao governador pela oportunidade”, disse Crispim.

Na mesma edição do DOE desta sexta, o governo nomeou a diretora de comunicação Nayara Lessa para assumir, de forma cumulativa, a Secretaria de Comunicação.

Com a exoneração de Rutembergue Crispim, chega a 13 o número de secretários exonerados desde o início do governo de Gladson Cameli. A última mudança tinha sido na Secretária de Empreendedorismo e Turismo (Seet), quando a também jornalista Eliane Sinhasique pediu exoneração do cargo.