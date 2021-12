Após Farofa da GKay, Whindersson diz: ‘Talvez trabalhe mais uns 2 anos e pare’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O humorista Whindersson Nunes publicou na noite desta quarta-feira (8) uma série de fotos suas durante a Farofa da GKay, aniversário da humorista e influencer Gessica Kayane, na noite de terça (7) e refletiu sobre o fato de trabalhar demais e sair pouco para festas. Ele chegou a falar sobre encerrar a carreira.

“Ontem todo mundo que me encontrava dizia ‘você em festa????? Que isso’, e a cada pessoa que dizia isso eu pensava ‘carai, eu realmente mereço curtir’. São quase 10 anos dizendo não a toda festa, todo aniversário, todo batizado, nos últimos 2 anos até TV eu parei, pra ficar menos nas emoções que coisas como ir na TV me causam e focar nos meus trabalhos, eu sou padrinho de quase 100 crianças e não vi a metade delas. Eu penso que muita gente deve me achar até insensível, mas é que o meu acreditar onde eu iria chegar foi sempre mais forte que eu e eu não sei explicar”, disse Whindersson.

“Toda pessoa q chega, me conta um momento em que eu fui uma virada na vida dela, isso me diz q eu tenho q ter cada dia mais paciência, q as pessoas tem um dia difícil, pra ou ota tem um inconveniente mas eu só ando com a tropinha do WN, a tropa resolve, esquece. Talvez eu trabalhe mais uns 2 anos e pare, e com certeza eu vou fazer alguma coisa bem foda pra voltar pq eu me conheço”, disse o humorista.

Fonte: Isto É