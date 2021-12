Após domingo chuvoso, segunda-feira terá tempo extremante instável

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em Rio Branco, o domingo, 5, foi marcado por muita chuva, não só na capital, mas também em várias regiões do Estado. Apesar da chuva contínua, não houveram alagações em pontos que, geralmente, alagam.

De acordo com o site Clima Tempo, o leste e sul do Estado, nesta segunda-feira, 6, terá tempo extremamente instável, com céu encoberto, chuvas a qualquer momento e temperatura amena. Em algumas áreas, as chuvas poderão ser intensas e prolongadas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas eventuais, da direção sul e variações de sudeste e de sudoeste.

Já o centro e oeste acreano terá tempo extremamente instável, com muitas nuvens, chuvas a qualquer momento e temperatura amena. Em algumas áreas, ocorrem chuvas intensas e prolongadas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Marechal Taumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC.