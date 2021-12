APÓS DISCUSSÃO: Mulher ataca marido com facada no pescoço durante bebedeira em casa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma bebedeira entre casal terminou com o homem identificado como Aguinaldo C. S., 34, agredido a golpe de faca no pescoço.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (11) na Rua Grêmio, bairro Lagoinha, na zona Leste da capital de Rondônia.

Aos policiais, o homem relatou que a esposa o atacou com uma facada no pescoço após discussão por motivos não esclarecidos.

A vítima bastante ensanguentada foi socorrida para a UPA e ficou em observação médica.

Já a ocorrência foi registrada no DP da área, pois a autora do crime não foi encontrada.